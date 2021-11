Durante l’ultimo anno POCO ha presentato diversi modelli della serie X3 tra cui POCO X3, POCO X3 NFC, POCO X3 PRO e POCO X3 GT. Stando ad alcune indiscrezioni la presentazione della serie POCO X4 potrebbe non essere lontana: sono infatti apparsi due modelli Xiaomi con codice modello rispettivamente 2201116PI e 2201116PG di cui, nonostante non si abbiano informazioni riguardo le caratteristiche tecniche, si sa che verranno lanciati sul mercato come dispositivi POCO.

Ricordiamo infatti come il Redmi note 11 5G, presentato in Cina a ottobre, è stato poi reso ufficiale sul mercato globale come POCO M4 PRO 5G; i modelli di cui accennato poco sopra potrebbero dunque essere la versione globale del modello cinese Redmi note 11 pro 5G. In particolare sembra che il modello 2201116PI potrebbe essere lanciato a breve nel mercato indiano con il nome di POCO X4, mentre il 2201116PG sarebbe la versione internazionale del POCO X4 NFC.

Caratteristiche presunte

Ci si aspetta che il POCO X4 possa giungere sul mercato con un display da 6,67 pollici AMOLED FHD a 12oHz, chipset Dimensity 920, 6 o 8 gb di ram LPDDR4x, memoria interna da 128/256 gb UFS2.2, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 67W e sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale posto lateralmente. Lato fotografico sembra possa montare un sensore anteriore da 16 megapixel, mentre al posteriore tre sensori rispettivamente da 108, 8 e 2 megapixel. Ad ogni modo non dovremo aspettare molto per poter confermare o smentire le presunte caratteristiche.