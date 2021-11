Secondo precedenti indiscrezioni il produttore cinese sta lavorando sugli smartphone OPPO Find X4 e Find X4 Pro che dovrebbero debuttare entro il primo trimestre del 2022.

Oggi un noto informatore ha condiviso i dettagli chiave di quello che sembra essere lo smartphone OPPO Find X4 Pro. Nel frattempo le specifiche OPPO Reno7, 7 Pro, 7 SE emergono attraverso la piattaforma di certificazione TENAA.

OPPO Find X4 Pro potrebbe offrire display 2K e Snapdragon 8 Gen1

Stando alla nuova indiscrezione del leaker Digital Chat Station i presunti Find X4 e X4 Pro di OPPO presenteranno un display da 6,7 ​​pollici che supporterà la risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. I dispositivi saranno basati sulla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen1 che dovrebbe diventare ufficiale entro la fine di novembre.

La configurazione della fotocamera posteriore includerà un sensore da 50 MP (1/1,5 pollici), un altro obiettivo da 50 MP (1/1,5 pollici) e una fotocamera da 13 o 12 MP con zoom 2x, mentre per i selfie sarà disponibile una fotocamera frontale da 32 MP.

Mentre il presunto OPPO Find X4 / X4 Pro dovrebbe arrivare con 12 GB di RAM, non ci sono ancora notizie sulla sua memoria per l’archiviazione. Il dispositivo supporterà la ricarica da 80 W, ma la capacità della batteria non è ancora nota. Le altre specifiche del dispositivo sono identiche a quelle di OPPO Find X3 Pro, quindi sembra che l’informatore abbia condiviso le presunte specifiche di OPPO Find X4 Pro.

TENAA svela le specifiche chiave di OPPO Reno7, 7 Pro, 7 SE

La serie OPPO Reno7 debutterà domani in Cina, ma le principali specifiche di Reno7 SE, Reno 7 e Reno7 Pro sono già apparse nel sito di certificazione TENAA.

OPPO Reno7 SE ha dimensioni pari a 160,2 x 73,2 x 7,45 mm e pesa 171 grammi. Il dispositivo offrirà un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e sarà alimentato da una batteria da 4.390 mAh (4.500 mAh di valore tipico), inoltre sarà dotato di 8 GB di RAM e 64 GB / 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione. Il comparto fotografico sarà composto da ha una fotocamera frontale da 16 MP e da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e altri due da 2 MP.

Lo smartphone OPPO Reno7 misura 156,8 x 72,1 x 7,59 mm e pesa 185 grammi. Questo smartphone OPPO è dotato di uno schermo AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e di una batteria da 4.390 mAh (4.500 mAh di valore tipico). Il dispositivo sarà munito di 8 GB/12 GB di RAM e 128 GB/256 GB di spazio per l’archiviazione. Il comparto fotografico includerà una fotocamera frontale Sony IMX709 da 32 MP e una fotocamera posteriore composta da un sensore da 64 MP (OmniVision OV64B), un obiettivo da 8 MP e una fotocamera da 2 MP.

OPPO Reno7 Pro misura 158,2 x 73,2 x 7,45 mm e pesa 180 grammi. Lo smartphone sfoggia un display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici ed è alimentato da una batteria a doppia cella da 2.200 mAh. Il dispositivo verrà inoltre fornito con 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione. Per i selfie ci sarà una fotocamera frontale Sony IMX709 da 32 MP, mentre il comparto fotografico posteriore sarà composto da un sensore da 50 MP (Sony IMX766), un obiettivo da 8 MP e una fotocamera da 2 MP.

Potrebbe interessarti: Smartphone Black Friday: le migliori offerte in tempo reale