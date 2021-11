Il lancio della serie OPPO Reno7 è stato ufficialmente confermato per il 25 novembre in Cina, ma ora sono trapelate le specifiche complete di Reno7 SE.

La prossima serie OPPO Reno7 è stata circondata da molte indiscrezioni nelle ultime settimane. Ora sono emersi anche i render di Reno7 e Reno7 Pro.

Le specifiche complete di OPPO Reno7 SE trapelano prima del lancio

Secondo quanto trapelato OPPO Reno7 SE sfoggerà un display Samsung AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con un rapporto schermo-corpo del 90,8%, gamma di colori DCI-P3 al 95%, rapporto di contrasto 1200000:1 e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il display è protetto dal Gorilla Glass 5 e ospita una fotocamera selfie Sony IMX471 da 16 MP e un sensore di impronte digitali sotto lo schermo.

Il modulo fotografico posteriore rettangolare racchiude il sensore principale Sony IMX581 con risoluzione di 48 MP (apertura f/1.7) che supporta OIS, zoom digitale 20x e registrazione video 4K, oltre a un obiettivo macro da 2 MP e un obiettivo monocromatico da 2 MP.

Questo smartphone OPPO è trainato dal chipset MediaTek Dimensity 900 abbinato alla GPU Mali-G68 MC4 ed è disponibile nelle due configurazioni con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione e 8 GB di RAM con 256 GB di archiviazione.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4390 mAh che può essere ricaricata rapidamente grazie alla ricarica rapida da 33 W.

OPPO Reno7 SE misura 160,2×73,2×7,45 mm e pesa 171 grammi e offre un grado di protezione IPx4, inoltre è dotato di una piastra di immersione e un foglio di grafite per la dissipazione del calore. La connettività include 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB di tipo C.

Disponibilità e prezzi di OPPO Reno7 SE

Secondo quanto emerso OPPO Reno7 SE verrà presentato in Cina il 17 dicembre dopo OPPO Reno7 e Reno7 Pro e sarà disponibile nelle opzioni di colore blu, nero e oro. Il prezzo dovrebbe essere di circa 375 euro per il modello da 8 GB + 128 GB e di circa 418 euro per la variante da 12 GB + 256 GB. Il lancio globale seguirà non molto tempo dopo il debutto nel mercato cinese.

OPPO Reno 7 assomiglia molto al OnePlus Nord N20

I render trapelati di Reno 7 e Reno 7 Pro sono stati forniti dal noto informatore @evleaks e mostrano un design squadrato in stile iPhone 13, una tendenza in crescita tra i produttori di smartphone Android.

Le immagini mostrano un dispositivo con un display piatto, pannello posteriore piatto e lati piatti. Il design generale dello smartphone è abbastanza simile a quello di OnePlus Nord N20 recentemente trapelato.

Sul retro è visibile una configurazione a tripla fotocamera con il logo OPPO stampato nell’angolo in basso a destra. I pulsanti del volume si trovano a sinistra, mentre il pulsante di accensione è sul lato destro. La parte inferiore ospita il connettore USB di tipo C, il vassoio della SIM e la griglia dell’altoparlante su entrambi i lati.

Un’altra indiscrezione condivisa da Ishaan Agarwal mostra i render di OPPO Reno 7 Pro e alcune specifiche chiave dei modelli standard e Pro della serie. OPPO Reno 7 Pro sembra presentare un design flat-edge simile al normale Reno 7, ma ha un modulo fotocamera posteriore più grande che ospita quattro fotocamere.

Specifiche di OPPO Reno7

OPPO ha confermato che Reno7 sarà alimentato dal SoC Snapdragon 778G, mentre Reno7 Pro sarà alimentato dal chipset Dimensity 1200-MAX.

OPPO Reno7 arriverà nelle varianti di colore Gradient Blue, Gold e Midnight Black e nelle versioni da 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB. OPPO Reno7 Pro arriverà in colori simili, ma solo nelle versioni da 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB. Il teaser conferma la fotocamera posteriore da 64 MP per Reno7 insieme ad altre due fotocamere.

OPPO Reno7 Pro sarà dotato di quattro fotocamere posteriori e sarà caratterizzato da un corpo leggero e sottile 7,45 mm e sarà alimentato da una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

OPPO Reno7 avrà uno spessore di 7,59 mm e sarà alimentato da una batteria da 4500 mAh, ma supporterà la ricarica rapida da 60 W. OPPO introdurrà anche gli auricolari Enco Free 2i TWS, una versione più economica di Enco Free 2 che è stata introdotta a maggio insieme alla serie OPPO Reno6.

