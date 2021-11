Sempre più utenti si stanno avvicinando al mondo dei podcast e, pertanto, i vari fornitori di servizi streaming si stanno interessando a questo speciale tipo di contenuto multimidiale, a cui ha deciso di prestare attenzione anche Samsung.

Il colosso coreano ha iniziato ad aggiungere un’opzione per ascoltare i podcast in Samsung Free all’inizio di quest’anno tramite un aggiornamento in background ma tale funzione non era disponibile ovunque e ancora oggi non lo è, anche se pian piano sta raggiungendo più utenti.

Samsung Free porta i podcast anche nel nostro Paese

E così nelle scorse ore il team di Samsung ha annunciato che la funzione podcast di Samsung Free sarà disponibile in diversi mercati europei: il servizio è compatibile con alcuni telefoni Galaxy con Android 11 ed è ora disponibile in Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

I possessori di dispositivi Galaxy in questi Paesi hanno ora la possibilità di accedere a vari podcast anche se, com’è normale che sia, i contenuti disponibili variano in base alla regione e alla lingua (per esempio, in Italia la piattaforma offre vari podcast di Storielibere, Piano P e La Gazzetta dello Sport).

L’aspetto più interessante è che questo servizio offre l’accesso a nuovi contenuti senza bisogno di download aggiuntivi, in quanto gli utenti possono ascoltare i podcast o giocare ai vari titoli disponibili senza dover scaricare altre app o sottoscrivere altri servizi.

Se siete curiosi di saperne di più su Samsung Free (noto anche come Samsung O) e sulle varie funzionalità che questo servizio del colosso coreano mette a disposizione degli utenti tra podcast, notizie, video e giochi, potete trovare la pagina ad esso dedicata seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!