Il Black Friday si avvicina e anche WINDTRE, come gli altri principali operatori telefonici, si prepara ad affrontare questa speciale settimana con tutta una serie di interessanti promozioni.

WINDTRE sta inviando ad alcuni ex clienti selezionati un SMS con il quale li informa che hanno la possibilità di tornare attivando l’offerta WINDTRE GO 100 STAR+ che, dietro il pagamento di un canone mensile di 7,99 euro, mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati sotto copertura 4G (di cui 4,4 Giga utilizzabili in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea).

Questo è il messaggio che WINDTRE sta inviando ai clienti selezionati:

Vedi tutto nero? BLACK FRIDAY! Limited Edition 100 GIGA minuti illimitati 200SMS a 7.99E/ con la Top Quality Network WINDTRE! Attivazione GRATIS e SIM10E nei nostri negozi entro il 24/11. Dettaglio su ulteriori costi, utilizzo e privacy windtre.it/go-100-star-plus

Pare che il termine entro cui approfittare dell’offerta non sia per tutti il 24 novembre.

Il nuovo listino offerte WINDTRE

Da oggi parte il nuovo listino delle offerte WINDTRE e l’operatore telefonico ha pensato a tutti con soluzioni studiate per soddisfare le diverse esigenze. Tra le novità troviamo le seguenti:

DI PIU' FULL 5G CHRISTMAS EDITION – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 minuti verso destinazioni estere, 200 SMS e 150 Giga di traffico dati sotto copertura 5G a 14,99 euro al mese con pagamento Easy Pay (in caso di addebito su credito residuo il traffico dati è pari a 50 Giga)

JUNIOR Plus – offerta per gli under 14 che mette a disposizione chiamate senza limiti, 200 SMS, 100 Giga di traffico dati e la protezione di WINDTRE FAMILY PROTECT a 9,99 euro al mese con Easy Pay (in caso di addebito su credito residuo il traffico dati è pari a 50 Giga)

YOUNG+ 5G – chiamate senza limiti, SMS senza limiti, traffico dati illimitato per video, social, chat, musica, e-learning, mappe e gaming, 150 Giga di traffico dati per altro a 14,99 euro con Easy Pay (in caso di addebito su credito residuo il traffico dati è pari a 80 Giga e gli SMS sono 200)

JUNIOR CREW CHRISTMAS EDITION – offerta per gli under 18 che al costo di 9,99 euro al mese mette a disposizione chiamate senza limiti, 200 SMS e 120 Giga di traffico dati

Chi desidera acquistare anche uno smartphone può usufruire di WINDTRE Black Days, promozione in vitù della quale è possibile avere uno sconto fino a 250 euro per diversi modelli.

Con SMART PACK 5G CHRISTIMAS EDITION è possibile avere chiamate senza limiti, 200 SMS, 150 Giga di traffico dati a 14,99 euro e uno smartphone con 24 o 30 rate mensili (tra i modelli disponibili vi sono Samsung Galaxy A52s 5G a 5 euro al mese o Xiaomi 11 Lite 5G NE a 6 euro al mese). Chi non vuole vincolarsi alle rate mensili per lo smartphone può anche puntare su Xiaomi 11 Lite 5G NE a 299 euro.

