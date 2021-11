Il brand POCO, nato da Xiaomi e recentemente resosi indipendente dalla casa madre, si è guadagnato un’ottima reputazione in breve tempo, grazie a una filosofia vincente che propone ottimi prodotti a prezzi molto competitivi. Sullo store ufficiale di Xiaomi, ma anche su quello di POCO, sono già in corso numerose offerte per il Black Friday, che quest’anno è già iniziato nonostante il giorno da segnare in rosso sul calendario sia venerdì 26 novembre.

L’occasione è particolarmente ghiotta per ottenere grandi risparmi sui prodotti più interessanti del brand, che in questi giorni, grazie alle offerte della settimana del Black Friday, sono ancora più convenienti.

Smartphone POCO in offerta nel Black Friday

Sullo store ufficiale Xiaomi sono a vostra disposizione cinque smartphone, mentre sullo store POCO trovare anche un paio di entry level molto validi.

Partiamo con POCO X3 Pro disponibile nelle versioni 6-128 GB e 8 -256 GB ed è uno dei modelli più venduti in questa fascia di prezzo. Offre uno schermo FullHD da 6,67 pollici con refresh a 120 Hz, Snapdragon 860, sensore principale da 48 megapixel e ricarica rapida a 33 watt, con una batteria da 5.160 mAh. È attualmente in offerta a 179,90 euro nella versione 6-128 GB e a 199,90 euro nella versione 8-256 GB.

Se avete a disposizione qualcosa di più dal punto di vista economico potete rivolgere la vostra attenzione verso POCO F3, che utilizza una piattaforma Snapdragon 870 di Qualcomm, con schermo AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz, fotocamera da 64 megapixel con telemacro e ultra grandangolare, batteria da 4.520 mAh e ricarica rapida a 33 watt. È in offerta a 279,90 euro nella versione 6-128 GB e a 299,90 euro nella versione 8-256 GB.

Sullo store ufficiale POCO trovate invece in promozione due entry level molto interessanti se state cercando uno smartphone dotato di connettività 5G. Si parte dunque da POCO M3 Pro 5G con schermo FullHD da 6,5 pollici a 90 Hz, MediaTek Dimensity 700 con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 18 watt, fotocamera da 48 megapixel e supporto alle reti 5G. È in promozione a 159,90 euro nella versione 4-64 GB e a 169,90 euro nella versione 6-128 GB.

Costa leggermente di più, ma è sicuramente più performante, POCO M4 Pro 5G, con schermo FullHD a 90 Hz da 6,6 pollici, MediaTek Dimensity 810 con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna, fotocamera principale da 50 megapixel, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt e supporto alle reti di quinta generazione. È in promozione a 199,90 euro nella versione 4-64 GB e a 219,90 euro nella versione 6-128 GB.

Ricordiamo che tutti i prodotti godono della garanzia ufficiale italiana di 24 mesi e che il servizio di assistenza tecnica viene fornito direttamente da Xiaomi sul nostro territorio. Le offerte, sia quelle relative allo store ufficiale di Xiaomi che a quello di POCO, sono valide solo fino al 29 novembre e ovviamente salvo esaurimento scorte. Non perdete tempo quindi, perché la richiesta è alta e la disponibilità limitata.