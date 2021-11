Continuano senza sosta i lavori del team di sviluppatori di YouTube, che in queste settimane sta testando diverse modifiche più o meno grandi per l’applicazione Android di questo popolare servizio streaming ma pare che le prove riguardino anche le altre piattaforme in cui è disponibile, come ad esempio Android TV e Google TV.

Stando a quanto si apprende, infatti, sui dispositivi Android TV e Google TV è in corso con una ristretta cerchia di utenti un test relativo ad una funzione che introduce le anteprime video con riproduzione automatica.

Un nuovo test per YouTube su Android TV e Google TV

In pratica, con questa nuova funzionalità attiva, il video evidenziato nella schermata iniziale di YouTube per Android TV o nella visualizzazione dell’abbonamento inizierà a essere riprodotto dopo circa 3 secondi e, nel caso in cui il volume sia impostato su un livello elevato, non è escluso che qualcuno possa essere “preso di sorpresa”. I video continueranno a essere riprodotti per un po’ prima di abbassare lentamente il volume e fermarsi (non è chiaro il motivo per il quale non vi sia un aumento graduale all’inizio).

I video continueranno dal punto in cui sono stati guardati quando si effettua una selezione e questa funzione è abilitata per impostazione predefinita, il che significa che gli utenti dovranno disabilitarla manualmente nel caso in cui dovessero ritenerla fastidiosa.

Fortunatamente disattivare questa nuova funzione è piuttosto semplice, essendo sufficiente andare nella barra laterale, entrare nel menu delle Impostazioni e selezionare Anteprima con audio, ove sarà possibile attivare o disattivare.

Al momento non vi sono informazioni sulla possibilità che questa funzionalità venga messa a disposizione di un più ampio numero di utenti e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere notizie dal team di Google.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!