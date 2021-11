Da Telegram arriva Sponsored Messages, un nuovo strumento pubblicitario pensato dal popolare servizio di messaggistica per consentire agli utenti di promuovere i propri canali e bot.

Così come viene spiegato dal team di sviluppatori del servizio di messaggistica istantanea, gli utenti visualizzeranno i messaggi sponsorizzati (o, meglio, gli annunci pubblicitari) soltanto nei canali pubblici che hanno più di 1.000 iscritti e tali messaggi promozionali, che avranno un limite di 160 caratteri, saranno correlati all’argomento del canale in cui vengono mostrati.

Telegram sta testando la funzionalità Sponsored Messages

Telegram allo stato attuale sta testando la funzionalità Sponsored Messages con un piccolo numero di utenti e progetta in futuro di metterla a disposizione di una cerchia un po’ più allargata, così da potere avere tutti i dati necessari per decidere se implementarla a livello globale.

Nei progetti del team del servizio di messaggistica vi è la condivisione delle entrate pubblicitarie con i proprietari di canali pubblici, sperando che tale nuovo strumento offra agli amministratori un modo più snello e meno caotico per promuovere i propri canali e bot rispetto a quello usato allo stato attuale.

Telegram ci tiene a precisare che gli utenti non vedranno i messaggi sponsorizzati nelle chat o nei gruppi personali e che l’azienda non analizzerà i dati degli utenti per mostrare annunci mirati. Il servizio di messaggistica, inoltre, si impegna a non tracciare o profilare gli utenti in base alla loro interazione con messaggi sponsorizzati o altre attività e non consentirà collegamenti esterni in questo tipo di messaggi.

Ogni utente in uno specifico canale visualizzerà il medesimo messaggio e gli inserzionisti interessati a tale nuovo strumento potranno creare i propri messaggi sponsorizzati attraverso l’apposita piattaforma di Telegram.

L’app Telegram per Android può essere scaricata gratutiamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: i migliori bot di telegram