Anche Google prende parte alle iniziative in anticipo per il Black Friday con alcune offerte sul Google Store. Il colosso californiano rende valide le offerte già da oggi 18 novembre, proponendo sconti su una lunga lista di prodotti smart.

Arriva il Black Friday sul Google Store

Niente Pixel ovviamente, purtroppo, però questo non significa che non ci siano prodotti comunque interessanti in offerta, a partire dalle cuffie Google Pixel Buds A-Series, passando per il Nest Hub 2 e per finire con il piccolo altoparlante Nest Mini:

Nest Mini a 19 euro invece di 59 euro;

Nest Doorbell a 158,99 invece di 199,99 euro;

Nest Cam a 158,99 invece di 199,99 euro;

Google Chromecast a 29 euro invece di 39 euro;

Nest Wi-Fi a 199 euro invece di 259 euro;

Nest Audio a 79,99 euro invece di 99,99 euro;

Google Wi-Fi a 159,99 euro invece di 199,99 euro;

Nest Hub 2 a 69,99 euro invece di 99,99 euro;

Google Pixel Buds A-Series a 79,99 euro invece di 99,99 euro.

Non male, come vedete, anche se alcune non sono convenienti come quelle della Google Week di Euronics; a ogni modo sono valide fino al 30 novembre 2021 sul Google Store e quindi avete tutto il tempo di valutare, decidere e procedere.

