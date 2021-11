Un paio di giorni fa OnePlus svelava il modello OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition per l’Italia, una particolare variante dell’apprezzato smartphone di fascia media OnePlus Nord 2 5G.

Gli sfondi ufficiali di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

A distanza di poche ore, la community del modding si è messa in moto per estrapolare gli elementi caratteristici del telefono: gli sfondi, le icone, i live wallpaper, le animazioni di sblocco e tanto altro. Se siete fan dell’iconico videogioco degli anni ottanta e volete scaricare anche sul vostro smartphone gli sfondi di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, non dovete fare altro che cliccare il link poco più in basso.

Ovviamente gli sfondi visti all’interno della news nella galleria soprastante non sono ideali per essere utilizzati in quanto a bassa risoluzione e compressi: li abbiamo inseriti unicamente per darvi la possibilità di scoprire fin da subito se possono essere di vostro gusto. In tal caso potete fare riferimento al link sottostante per scaricare gli sfondi a risoluzione originale:

Scarica gli sfondi ufficiali di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

Ma non finisce qui: Linuxct è riuscito anche a estrapolare i live wallpaper, le icone, l’animazione di avvio e dello sblocco con il sensore di impronta. Sono tutti disponibili ai seguenti link:

Se siete interessati al prodotto e non sapete resistere al richiamo di uno smartphone in pieno stile PAC-MAN, vi ricordiamo potete acquistarlo a 529 euro dal sito OnePlus e da Amazon ai seguenti link:

