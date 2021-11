Un paio di settimane fa è trapelato il design del pannello posteriore di Samsung Galaxy S21 Fan Edition, ma le foto emerse oggi rivelano praticamente tutto del design di questo smartphone.

A giudicare dalle foto l’aspetto di Samsung Galaxy S21 FE non sorprende, in quanto è in linea con le precedenti indiscrezioni.

Nuove foto trapelate svelano il design di Samsung Galaxy S21 FE

Questo smartphone Samsung appare realizzato in policarbonato con una struttura in metallo e dotato di un ritaglio nel display Infinity-O e di un alloggiamento della fotocamera che ricorda Samsung Galaxy S21. La posizione del flash LED corrisponde ai render del case già trapelati e il display sembra essere completamente piatto.

Il bordo inferiore del dispositivo ospita l’altoparlante, il vassoio per la scheda SIM e la porta USB-C, tuttavia non è presente una porta per le cuffie da 3,5 mm.

Le foto di oggi mostrano Samsung Galaxy S21 FE in una finitura grigio scuro, ma le voci di corridoio indicano che il dispositivo sarà disponibile in quattro colori, tra cui grigio, verde chiaro, viola chiaro e bianco.

Samsung Galaxy S21 FE non offrirebbe quindi tutte le opzioni di colore al lancio come accaduto per Galaxy S20 FE, forse per evitare complicazioni logistiche, o magari per introdurre ulteriori opzioni di personalizzazione dopo il lancio.

Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere presentato ufficialmente all’inizio di gennaio e raggiungere gli scaffali entro la metà del mese.

In copertina: Samsung Galaxy S20 FE

