Qualche giorno fa vi avevamo parlato del design di Samsung Galaxy S21 FE, lo smartphone del colosso sudcoreano atteso al lancio agli inizi di gennaio 2022. Ebbene, in queste ore è stato pubblicato un leak con le immagini stampa di Samsung Galaxy S21 FE; un’occasione più unica che rara per scoprire il design definito dell’erede di Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Le immagini stampa svelano Samsung Galaxy S21 FE a 360°

Il design svelato dalle immagini stampa mettono in risalto un dispositivo difficilmente distinguibile da Samsung Galaxy S21: resta una lavorazione del telaio di altissimo livello, così come l’isola della fotocamera posteriore che si fonde con grazia con il telaio del telefono. Lo smartphone è atteso con un display AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel), frequenza di aggiornamento a 120 Hz, vetro Corning Gorilla Glass, sensore di impronte integrato e una fotocamera punch hole centrale da 32 MP.

Il tasto di accensione e il bilanciere del volume trovano posto sul lato destro del device, mentre sul lato corto inferiore sono inseriti lo speaker di sistema e la porta USB Type-C per la ricarica della batteria. Sul retro, dicevamo, l’isola della fotocamera monta tre sensori di cui il principale da 64 MP accompagnato da un sensore ultra grandangolare e uno di profondità. Le specifiche leak puntano su Android 11, fino a 12 GB di RAM, 256 GB di spazio interno e processori Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100 in base ai Paesi in cui verrà commercializzato. La batteria è attesa da 4500 mAh con ricarica rapida a 15 W, modulo 5G/4G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC.

La ciliegina sulla torta di questo incredibile leak sono le immagini relative alla brochure completa di Samsung Galaxy S21 FE che mostrano le colorazioni White, Lavander, Cream e Black.

