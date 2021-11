Mentre la versione UWP di WhatsApp si mostra su Windows 10 e Windows 11 e il client Beta migliora alcune opzioni della privacy, il team di sviluppo di WhatsApp Beta rilascia l’aggiornamento alla versione 2.21.24.3 con una piccola novità legata all’interfaccia grafica.

Novità aggiornamento 2.21.24.3 di WhatsApp Beta

Comparando la vecchia icona dei gruppi con quella disponibile da oggi con l’aggiornamento 2.21.24.3, notiamo una leggera ma ben evidente differenza tra le due: resta presente la forma circolare, ma diminuisce il numero degli utenti stilizzati rappresentati al suo interno – si passa da tre a due.

Per quale motivo il team di sviluppo di WhatsApp Beta ha sentito la necessità di introdurre una nuova icona per i gruppi? Molto probabilmente il tutto ha a che vedere con i lavori relativi alla funzione Community sui cui l’azienda è ormai impegnata da qualche tempo. Sembra, infatti, che le Community di WhatsApp verranno visualizzate nella interfaccia generale dell’app con un’icona del tutto identica a quella dei vecchi gruppi, con la differenza che l’icona a forma circolare verrà rimpiazzata da una squadrata con gli angoli arrotondati.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento 2.21.24.3 per WhatsApp Beta è disponibile fin da subito per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store. Nel caso in cui lo store di Google non dovesse segnarli alcun aggiornamento, potete allora procedere a installare manualmente l’APK tramite questo link di APK Mirror.

