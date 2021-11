Fino al prossimo 21 novembre sarà possibile utilizzare un codice esclusivo di CoopVoce per ricevere 15 euro di bonus da regalare o da utilizzare personalmente. Con l’iniziativa “Un Benvenuto Speciale“, l’operatore virtuale che si appoggia a TIM permette ad alcuni clienti di sottoscrivere alcune offerte della gamma Evo con richiesta della portabilità del numero di telefono.

Con CoopVoce 15 euro di bonus per i nuovi clienti

Il bonus da 15 euro in omaggio è utilizzabile verso tutti a eccezione del traffico internazionale e si attiva facilmente dall’apposito box “codici promozionali” presente all’interno della pagina di attivazione delle offerte. “Regala un Codice esclusivo a chi vuoi o tienilo per te: utilizzalo per portare un numero in CoopVoce entro il 21 novembre e ricevere 15€ di bonus se scegli tra le promo EVO 100, EVO 30 o EVO Voce&SMS“, si legge nella comunicazione che molti clienti stanno ricevendo in queste ore.

Ecco cosa offrono le varie promo dell’operatore:

EVO 100 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico su rete 4G di TIM a 8,90 euro al mese ;

; EVO 30 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico su rete 4G di TIM a 6,90 euro al mese ;

; EVO Voce&SMS prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 MB di traffico su rete 4G di TIM a 4,50 euro al mese.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!