Il pericoloso malware Joker è tornato ancora una volta e si nasconde in diverse applicazioni per Android che fareste bene a cancellare immediatamente. L’ultima volta era stato avvistato a inizio estate in 8 app, mentre in questo caso è stato scovato in altre 7 applicazioni

Joker è tornato (di nuovo): cancellate subito queste app Android

Joker, così viene “soprannominato” il pericoloso virus, è apparso per la prima volta nel 2017, e da allora rispunta ciclicamente nascondendosi in alcune applicazioni per dispositivi Android. Questa volta sono ben 7 le applicazioni incriminate, che potrebbero riuscire a fare molti danni, come ad esempio rubare informazioni dallo smartphone o iscrivere a servizi a pagamento non richiesti.

In base a quanto riportato dall’azienda di cybersicurezza Zscaler (citata da La Razon), le app da cancellare immediatamente dal vostro smartphone o tablet Android sono le seguenti:

Now QRcode Scan – più di 10000 installazioni

EmojiOne Keyboard – più di 50000 installazioni

Battery Charging Animations Battery Wallpaper – più di 1000 installazioni

Dazzling Keyboard – più di 10 installazioni

Volume Booster Louder Sound Equalizer – più di 100 installazioni

Super Hero-Effect – più di 5000 installazioni

Classic Emoji Keyboard – più di 5000 installazioni

Le app dovrebbero essere state tutte rimosse dal Google Play Store, ma nel caso le abbiate ancora installate dovreste cancellarle immediatamente. Nonostante i controlli degli store non siano infallibili vi invitiamo comunque a utilizzare solo le fonti più affidabili per scaricare le applicazioni per i vostri dispositivi.

