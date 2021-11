Un nuovo gioco dell’iconica saga di sparatutto platform di Capcom è disponibile sugli smartphone Android. Mega Man X DiVE – Mobile include tutti gli storici personaggi della popolare serie di MEGA MAN e permette di giocare nei panni dei leggendari cacciatori irregolari X e Zero per affrontare il mondo di Internet noto come “Deep Log”.

Il gioco conserva le azioni autentiche di MEGAMAN X, ma ha aggiunto la mira automatica e il fuoco a 360 gradi, inoltre sono presenti un gran numero di nuove armi, come la falce laser di Grim Reaper Sigma. Sconfiggendo gli immancabili BOSS sarà possibile non solo raccogliere i gettoni, ma anche appropriarsi delle loro abilità per sconfiggere rapidamente tutti i nemici.

Previous Next Fullscreen

Mega Man X DiVE introduce l’inedita modalità cooperativa

Novità assoluta nella serie MEGAMAN X è il sistema “Co-op” che offre la possibilità di completare i livelli più difficili con i propri amici. La “Modalità Versus” consente invece di utilizzare i personaggi sviluppati e sfoggiare varie abilità per sconfiggere gli avversari.

Mega Man X DiVE – Mobile è disponibile per Android gratuitamente supportato da numerosi acquisti in-app opzionali per sbloccare oggetti di gioco.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive, tuttavia è consigliato un dispositivo con almeno 4 GB di RAM.

In quest’ottica potrebbe interessarvi la nostra classifica dei migliori smartphone per giocare, nonché le migliori offerte Amazon sui videogiochi della Early Black Friday Week.