Instagram ha recentemente implementato diverse nuove funzionalità nella sua app per dispositivi mobili, come ad esempio la sintesi vocale e gli effetti voce per i Reels, e ora si scopre, grazie ad Alessandro Paluzzi, che l’azienda sta ancora testando l’opzione per consentire finalmente agli utenti di scegliere quali post vogliono vedere nel feed principale del social delle foto.

Instagram testa una nuova opzione per filtrare i post nel feed principale

L’attuale feed di Instagram mostra un mix di nuove foto dagli account che l’utente segue e anche alcuni post provenienti da altri account suggeriti dalla piattaforma. Con la nuova opzione gli utenti potranno scegliere se vogliono vedere solo i post delle persone che seguono o degli account contrassegnati come preferiti.

Questa settimana Instagram ha apportato alcune modifiche a questa opzione nascosta, il che suggerisce che la funzionalità è ancora pianificata per un rilascio pubblico. Il social ha inoltre lavorato per migliorare i video in diretta e presto offrirà la possibilità di aggiungere dei moderatori, poiché attualmente solo l’utente che ha avviato la diretta è in grado di gestirla. Lo scopo principale di un moderatore è quello di aiutare quest’ultimo a gestire i commenti.

Al momento non è chiaro se e quando queste funzionalità verranno ufficialmente rese disponibili per tutti gli utenti di Instagram. Con l’occasione ricordiamo che a fine mese ci saranno il Black Friday e il Cyber Monday, quindi è tempo di iniziare ad aggiornare la lista dei desideri.

