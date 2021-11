Sensor Tower ha pubblicato la classifica dei 10 giochi per dispositivi mobili più scaricati in tutto il mondo relativamente al mese di ottobre 2021.

Secondo le stime della piattaforma Garena Free Fire è stato il gioco mobile più scaricato al mondo a ottobre con circa 34 milioni di installazioni che hanno rappresentato un aumento del 72% rispetto a ottobre 2020.

I paesi con il maggior numero di installazioni dell’app durante questo periodo sono stati l’India con circa il 30% dei download totali e il Brasile con oltre il 12%.

Al secondo posto si è piazzato Candy Challenge 3D con quasi 19 milioni di installazioni. I paesi con il maggior numero di installazioni sono stati gli Stati Uniti con il 12,2 percento, seguiti dal Brasile con il 9,3 percento.

Roblox, Cookie Carver e Subway Surfers hanno completato nell’ordine le prime cinque posizioni della classifica, alle quali seguono quelle occupate da 456, Yes or No?, PUBG Mobile (recentemente rilanciato), Car Driving School e l’intramontabile Candy Crush Saga.

I giochi mobili ispirati a Squid Game hanno invaso il mercato

I titoli per dispositivi mobili ispirati a Squid Game, la fortunata serie TV di Netflix, hanno invaso il mercato a ottobre, con Candy Challenge 3D, Cookie Carver e 456 che hanno raggiunto tutti la top ten dei download complessivi. Questi tre giochi da soli hanno generato un totale di 53,2 milioni di installazioni a livello globale su App Store e Google Play Store.

