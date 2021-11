PUBG: NEW STATE è il nuovo Battle Royale sviluppato dai creatori del sempreverde PlayerUnknown’s Battegrounds (PUBG).

Come prima, 100 giocatori combatteranno con varie armi, attrezzature, veicoli e strategie in un campo di battaglia che diventa sempre più ristretto finché rimarrà un solo vincitore.

Il nuovo battle royale di PUBG Studios sfodera una grafica che travalica i limiti dei giochi per dispositivi mobili grazie alla nuova tecnologia di illuminazione globale e all’enorme campo di battaglia open-world completamente nuovo.

PUBG: NEW STATE presenta scontri a fuoco più realistici e dinamici ottimizzati per i dispositivi mobili e la possibilità di personalizzate le armi in base alle prioprie esigenze con l’esclusivo sistema di accessori per armi di PUBG.

PUBG: NEW STATE è un’espansione del gioco originale

PUBG: NEW STATE introduce meccaniche di gioco esclusive tra cui schivate, droni e richieste di supporto, oltre a nuovi veicoli per spostarsi rapidamente sulla mappa e nuovi obiettivi di gioco che possono ribaltare le sorti della partita.

Per ora sono quattro le mappe disponibili che includono anche una versione rinnovata di Erangel e l’inedita Troi. Oltre al battle royale è presente anche una modalità deathmatch a squadre.

PUBG: NEW STATE è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per ottenere oggetti di gioco.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

