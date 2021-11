WINDTRE fa un bel regalo a tutti i suoi clienti per il weekend in arrivo: il 13 e il 14 novembre 2021 potranno navigare da smartphone senza consumare i giga della propria offerta. Ecco come funziona l’iniziativa.

Internet gratis e senza limiti per il weekend con WINDTRE

Sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 i clienti WINDTRE avranno a disposizione Internet gratis e senza limiti sul proprio smartphone. I giga già inclusi nelle varie offerte non saranno in alcun modo intaccati, che si utilizzi la “Rete Top Quality” dell’operatore per navigare, chattare, condividere foto, giocare, guardare video e così via.

Non è la prima volta che WINDTRE fa questi regali per i suoi clienti, come abbiamo visto in questi ultimi tempi. Come si attiva la promozione? Sarà valida in tutta Italia e disponibile automaticamente, senza bisogno di attivare alcuna opzione. Per ulteriori informazioni è comunque possibile consultare il sito ufficiale dell’operatore.

Siete contenti di questo regalo? Avevate quasi finito i giga mensili? Se non siete clienti e desiderate diventarlo potete dare uno sguardo alle ultime offerte telefoniche WINDTRE.

