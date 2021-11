Il Black Friday 2021 si avvicina e Amazon, che lo ha fatto partire con largo anticipo, continua a darsi da fare con le offerte, che non riguardano soltanto i prodotti ma anche i servizi: adesso è possibile attivare Audible ottenendo sei mesi di abbonamento ad un prezzo eccezionalmente contenuto.

Per coloro che ancora non lo conoscessero, Audible è un servizio molto interessante, si tratta della piattaforma digitale di Amazon dedicata agli audiolibri, ai podcast, ma anche a programmi radio, televisivi e riviste e quotidiani.

A differenza di altri servizi di Amazon, come ad esempio Prime Video e Prime Reading, Audible non è un servizio incluso nell’abbonamento Prime, ma richiede una sottoscrizione a parte. Per i nuovi iscritti è previsto un periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni, al termine dei quali il prezzo standard è di 9,99 euro al mese.

Se l’importo ordinariamente richiesto vi sembra eccessivo, ma siete comunque curiosi di provare il servizio per un periodo più lungo del mese gratuito per i nuovi utenti, oggi c’è la promozione giusta per voi: è possibile sottoscrivere Audible al prezzo di appena 1 euro al mese per un periodo di sei mesi. L’abbonamento comprende la possibilità di ascolto senza limiti anche offline.

Al termine del periodo della promozione, il costo mensile sarà quello standard di 9,99 euro al mese, tuttavia è possibile cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento. Per quanto riguarda termini e condizioni, l’offerta sarà disponibile solo fino alle 23.59 del 29 novembre 2021 ed è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Audible.it e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

