Le offerte del Black Friday di Xiaomi arrivano nel nuovo formato “Only the smartest“, una campagna di sconti che di fatto anticipa la giornata del 26 novembre lanciando le prime offerte su alcuni prodotti esclusivi.

Non perdete le offerte del Black Friday di Xiaomi

Fino al 18 novembre e fino a esaurimento scorte, è possibile sfruttare uno sconto per i seguenti smartphone:

Per tutti i prodotti acquistati con una spesa minima di 259 euro è possibile ottenere anche un ulteriore sconto pari a 10 euro che sale a 20 euro per le spese superiori a 459 euro – lo sconto non è valido per l’acquisto di Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi Pad 5 (quest’ultimo ha un’ottima promozione che vi permette di risparmiare 100 Euro).

Scopri tutte le offerte sul sito Xiaomi

