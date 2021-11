Mentre Amazon gioca di anticipo presentando numerose offerte per il Black Friday in ambito smartphone e non solo, se siete alla ricerca di un nuovo tablet Android a prezzo scontato siete capitati nel posto giusto. Infatti, da oggi, 8 novembre, fino al 18 novembre, avete l’opportunità di acquistare Xiaomi Pad 5 in offerta a 299,90 euro anziché 399,90 euro.

100 euro di sconto per Xiaomi Pad 5

Entrando nel dettaglio dell’offerta su Xiaomi Pad 5, scopriamo che dall’8 al 18 novembre è possibile pagare un deposito da 50 euro per avere diritto all’acquisto del tablet al prezzo scontato. Scorrendo i termini dell’iniziativa si evidenzia che il pagamento anticipato dovrà essere completato entro due ore dall’invio dell’ordine, mentre tra il 20 e il 21 novembre bisognerà pagare il saldo rimanente per avere diritto allo sconto di 100 euro.

Xiaomi Pad 5 è dotato di un display LCD da 11 pollici a risoluzione WAHD+ da 2560 x 1600, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, Dolby Vision e supporto HDR10+. Al suo interno è presente il processore Qualcomm Snapdragon 860 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. La batteria è da 8720 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, mentre come sistema operativo è disponibile Android 11 con la MIUI 12.5 con la MIUI for Pad.

