Samsung Galaxy Watch4 Classic è in offerta su Amazon a prezzi ottimi

Il Black Friday 2021 di Amazon è partito con largo anticipo e le offerte stanno già arrivando numerose, tra queste ce ne sono tre molto interessanti che riguardano l’ultimo smartwatch di punta di Samsung: Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: offerta Amazon

Tre offerte, dunque, per uno dei due smartwatch Samsung con sistema operativo Wear OS 3.0, che mette insieme il buono di Wear OS di Google e di TizenOS di Samsung.

Samsung Galaxy Watch4 Classic in versione Bluetooth, 42 mm e colorazione Black è acquistabile al prezzo di 286,88 euro. Il wearable è venduto dal venditore del marketplace Morinicaro, ma è spedito da Amazon con Prime. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Samsung Galaxy Watch4 Classic, 42 mm, Black a 286,88 euro

Samsung Galaxy Watch4 Classic in versione Bluetooth, 42 mm e colorazione Silver è acquistabile al prezzo di 299,90 euro. In questo caso lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon, ovviamente con Prime. Ecco il link per acquistarlo subito e averlo al polso già domani:

Acquista Samsung Galaxy Watch4 Classic, 42 mm, Silver a 299,90 euro

Samsung Galaxy Watch4 Classic in versione LTE, 46 mm e colorazione Black è acquistabile al prezzo di 399 euro. Anche questo modello è venduto e spedito da Amazon con Prime. Ecco il link utile per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy Watch4 Classic, LTE, 46 mm, Black a 399 euro

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Watch4 Classic