Nel corso delle ultime settimane l’attenzione è stata monopolizzata dalle presentazione di nuovi dispositivi attesissimi e solitamente nuovi smartphone significa anche nuovi sfondi da ammirare, scaricare e applicare sul proprio dispositivo per dargli un tocco di novitĂ .

Dopo aver visto tutti gli splendidi sfondi dei Google Pixel 6, adesso sono disponibili al download quelli del nuovo arrivato in casa OnePlus: il OnePlus 9RT.

Ecco i nuovi sfondi di OnePlus 9RT

La collezione include tre sfondi statici e animati che riprendono le forme di una bolla e creano un gioco di colori con superfici traslucide. Uno stile che è possibile ritrovare su alcuni sfondi presenti sui OnePlus precedenti.

Gli sfondi di OnePlus 9RT presenti nell’articolo sono un’anteprima compressa ma qualora voleste scaricarli vi suggeriamo di fare riferimento a questi link per il download tramite MEGA o Google Drive in base alle vostre preferenze.

OnePlus 9RT attualmente è disponibile solo in Cina dove è stato commercializzato il 19 ottobre, non c’è ancora nessuna notizia riguardo una eventuale disponibilitĂ in altri paesi.

