Se vi state guardando attorno alla ricerca di un degno sostituto per il vostro smartphone, in queste ore OnePlus 8T e OnePlus Nord CE 5G sono disponibili in offerta su Gshopper a prezzi incredibili.

Partendo da OnePlus 8T, l’ex smartphone di fascia alta dell’azienda cinese, dispone di un display Fluid AMOLED da 6.55 pollici a risoluzione Full HD con risoluzione 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il processore Qualcomm Snapdragon 865 è accompagnato da RAM di tipo LPDDR4x e ROM di tipo UFS 3.1, monta una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W (su cavo) e Android 11.

Potete acquistare OnePlus 8T in offerta al prezzo di 430 euro utilizzando il coupon “E480EC5A8D” tramite il link sottostante:

Acquista OnePlus 8T in offerta

Se volete mantenervi su un prezzo più basso però senza scendere a compromessi sulla qualità, OnePlus Nord CE 5G è un ottimo sostituto. Il dispositivo di fascia media monta un display Fluid AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con risoluzione 1080 x 2400 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 750 5G, RAM di tipo LPDDR4x e ROM di tipo UFS 2.1, batteria da 4500 mAh con ricarica rapida WarpCharge 30T e Android 11.

OnePlus Nord CE è disponibile in offerta al prezzo di 260 euro con il coupon “5325641FBC” dal link sottostante:

OnePlus Nord CE in offerta

Ci teniamo a precisare che tutti i prezzi discussi all’interno della news sono IVA inclusa, i telefoni vengono spediti dai magazzini europei e dispongono della garanzia ufficiale.

