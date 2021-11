La promozione odierna è di quelle da far venire l’acquolina in bocca e che è valida per l’intera durata della Early Black Friday Week di Amazon: il buon vecchio Xiaomi Mi 11i, in uscita verso la prima metà del 2021, è venduto su Amazon con uno sconto di ben 250 euro.

Xiaomi Mi 11i in super offerta su Amazon

Infatti, rispetto ai 649,90 euro a cui è possibile acquistarlo col prezzo di listino, vi segnaliamo una incredibile offerta per la Early Black Friday Week di Amazon, partita oggi, che vi permette di acquistarlo all’incredibile prezzo di 399,90 euro, perciò con il 38% di sconto.

Si tratta di un prezzo decisamente interessante per un dispositivo Android munito di un display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e fotocamera punch hole da 20 MP. Più che valido il comparto hardware grazie alla disponibilità del processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di spazio di memoria interna di tipo UFS 3.1, tre fotocamera posteriori con sensore principale da 108 MP, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, altoparlanti con Dolby Atmos, batteria da 4520 mAh con ricarica rapida a 33 W e Android 11 con la MIUI 12.5.

Insomma, come avrete sicuramente capito dalla scheda tecnica, si tratta di uno smartphone che non ha nulla da invidiare a dispositivi di marche ben più blasonate e che costano anche molto di più; l’offerta è valida solamente su Amazon per l’intera durata della Early Black Friday Week.

Acquista Xiaomi Mi 11i su Amazon

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi 11i