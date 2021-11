Il team di Google Drive ha reso noto di essere impegnato nell’introduzione di alcune modifiche che dovrebbero aiutare gli utenti a trovare più facilmente e velocemente i file di cui hanno bisogno.

Nelle scorse ore, infatti, con un post pubblicato sul blog ufficiale gli sviluppatori hanno annunciato di avere rilasciato una nuova versione beta che dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza di ricerca simile a quella offerta da Gmail.

Così come viene spiegato, il nuovo sistema dovrebbe aiutare gli utenti a visualizzare i risultati più pertinenti a ciò che stanno effettivamente cercando. Durante una ricerca su Google Drive, infatti, spesso si utilizzano alcune parole chiave per cercare di individuare il file desiderato, ad esempio “piano di marketing” o “rapporto sulle vendite”, che potrebbero restituire risultati troppo ampi.

Il nuovo sistema, dopo aver inserito una query, consente di sfruttare appositi filtri come il tipo di file (come ad esempio un documento Google, PDF o immagine), le persone, la posizione, quando il documento è stato modificato l’ultima volta, il titolo, le etichette o lo stato (approvato o in attesa di approvazione).

Questa novità sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic e Business.

Google Drive dà il benvenuto a un nuovo widget di Android 12

Sempre a proposito di Google Drive, l’applicazione Android offre da qualche ora agli utenti la possibilità di scegliere un altro nuovo widget in stile Material You, il linguaggio di design introdotto dal colosso di Mountain View con Android 12.

Il widget in questione consente di avere accesso ai file suggeriti (con il collegamento agli ultimi file modificati) e può occupare tutto lo schermo o una porzione (3 x 2).

Questo nuovo widget di Google Drive è stato implementato tramite un aggiornamento lato server e appare nella versione 2.21.417.3.90 dell’app anche su Android 11. Potete scaricarla da APK Mirror seguendo questo link o dal Google Play Store: