A distanza di pochi giorni dal lancio in Italia di POCO M4 Pro 5G, in queste ore un inedito leak ci offre la possibilità di scoprire il design dello smartphone cinese grazie ad alcuni render leak.

Ecco POCO M4 Pro 5G in alcuni render

I render leak di POCO M4 Pro 5G mostrano un dispositivo con un design piuttosto standard e ormai presente su un vasto numero di smartphone Android: frontalmente il display IPS da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ e con frequenza di aggiornamento a 90 Hz è interrotto centralmente da una fotocamera punch hole centrale.

Posteriormente, invece, il modulo fotografico è posizionato nell’angolo superiore sinistro dal quale si estende poi un pannello di colore nero opaco con il branding della casa cinese. Dalle informazioni relative ai leak dei giorni scorsi sappiamo che la fotocamera posteriore dovrebbe montare un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP con il flash LED.

Il processore MediaTek Dimensity 810 sarebbe affiancato da 4/6/8 GB di RAM con 128 GB di memoria interna, mentre la batteria da 5000 mAh supporterebbe la ricarica rapida a 33 W. Ad oggi non ci sono informazioni certe per quanto riguarda il prezzo di lancio, sebbene in molti ritengono possa essere commercializzato a meno di 200 euro.

Non ci resta che attendere il 9 novembre quando POCO M4 Pro 5G sarà ufficialmente presentato anche nel nostro Paese.

