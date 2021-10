Xiaomi propone nuove offerte Flash Sale sul sito ufficiale, che riguardano smartphone Android e altri prodotti dell’ecosistema. Le proposte che stiamo per vedere sono disponibili solo per oggi e domani, 31 ottobre 2021 (fino alle 23:59).

Le offerte Flash Sale Xiaomi del 30 e 31 ottobre 2021

Le offerte Xiaomi sono disponibili come detto fino alle 23:59 del 31 ottobre 2021 e riguardano smartphone Android targati Redmi e POCO e diversi prodotti dell’ecosistema, come monitor, router, monopattini elettrici, cuffie e smartwatch. Ecco gli sconti attualmente validi sugli smartphone Android:

In aggiunta possiamo trovare offerte su Mi Electric Scooter 1S (349,90 euro), Mi Router AX9000 (199,99 euro), Mi WiFi Range Extender AC1200 (19,99 euro), Redmi Buds 3 Pro (59,99 euro in varie colorazioni), Mi Air Purifier Pro EU (179,99 euro), Mi Portable Photo Printer (49,99 euro), Mi Watch Lite (49,99 euro in varie colorazioni), Mi 23,8″ Desktop Monitor 1C (119,99 euro), Mi 20 W Charger Type-C (14,99 euro), Mi True Wireless Earphones 2 Pro (79,99 euro) e non solo.

Per scoprire tutte le offerte Flash Sale di Xiaomi disponibili in questo momento e nelle prossime ore potete seguire il link qui sotto. Avete trovato qualcosa di vostro interesse? Vi ricordiamo che potete già iniziare a salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate agli sconti del Black Friday.

Offerte Flash Sale Xiaomi (mi.com)

