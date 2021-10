Xiaomi continua a spingere sulla ricarica ultrarapida dei propri smartphone Android, e dopo aver svelato giusto ieri Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ (l’ultimo proprio con ricarica da 120 W) lancia un nuovo caricabatterie GaN che si spinge fino a 120 W.

Nuovo caricabatterie GaN Xiaomi da 120 W: caratteristiche e prezzo

Il nuovo caricabatterie Xiaomi, numero di modello MDY-13-ET, è passato di recente attraverso le certificazioni ed è ora pronto per il mercato. Sarà in vendita dall’1 novembre 2021 in Cina e promette ricariche rapidissime per gli smartphone che supportano fino a 120 W, come l’ultimo arrivato Redmi Note 11 Pro+ presentato ieri.

Xiaomi ha dichiarato che il caricabatterie GaN adotta un design del modulo trasformatore planare ad alta frequenza e offre efficienza dal punto di vista delle temperature, uno dei punti chiave per questo genere di prodotti. Integra un chip intelligente e molteplici funzioni pensate per la sicurezza, con un corpo esterno in materiali resistenti al fuoco (UL94-V0) e alle alte temperature. La tecnologia GaN consente di rimanere su dimensioni compatte e offre maggiore efficienza nel trasferimento di corrente.

Il nuovo caricabatterie Xiaomi è dotato di una singola porta USB Type-C ed è in grado, secondo quanto riferito dal produttore, di ricaricare completamente un Redmi Note 11 Pro+ in soli 15 minuti (4500 mAh). È disponibile per l’acquisto in Cina al prezzo di 299 yuan, pari a circa 40 euro al cambio attuale: per ora nessuna informazione sul possibile arrivo in Europa, ma vi terremo aggiornati.

in copertina Xiaomi 11T Pro

