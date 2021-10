Huawei Festival, disponibile fino al prossimo 31 gennaio 2022, è l’occasione perfetta per scoprire tante offerte, promozioni e sconti esclusivi per un vasto numero di dispositivi e servizi legati al colosso cinese.

Tanti premi e vantaggi con Huawei Festival

Per scoprire tutto sull’iniziativa, e individuare il prodotto più adatto alle vostre necessità, basta accedere all’applicazione Supporto (disponibile a questo link di AppGallery) e scoprire come ottenere 6 mesi di estensione gratuita della garanzia oppure richiedere la sostituzione della batteria di uno smartphone fuori garanzia al prezzo di appena 39 euro – valido solo durante la promozione.

Se invece siete interessati ai servizi proprietari come Huawei Cloud, Huawei Music e Huawei Video, durante il Huawei Festival è possibile sfruttare il 30% di sconto per ascoltare milioni di brani in streaming, aumentare la memoria del proprio dispositivo usufruendo dello storage sul cloud oppure guardare programmi televisivi e molto altro.

Per chi vuole mettere le mani sui dispositivi Huawei, fino al 7 novembre è possibile usufruire di uno sconto del 10% sui prodotti presenti in questa pagina utilizzando il codice coupon “AFESTIVAL”. Infine, sempre in occasione del Huawei Festival, durante tutto il mese di novembre il colosso cinese vi offre l’opportunità di vincere alcuni prodotti iscrivendosi alla newsletter entro il 30 novembre; per chi non vede l’ora di acquistare Huawei Nova 9, vi ricordiamo che fino al 21 novembre sarà possibile partecipare all’iniziativa “vinci in due mosse“.

