Amazfit lancia sul sito ufficiale una nuova promozione pensata per festeggiare Halloween: l’iniziativa è valida fino al 2 novembre 2021 e permette di acquistare diversi modelli di smartwatch e alcuni accessori a prezzi scontati.

Le offerte di Halloween di Amazfit, tra smartwatch e accessori

Gli sconti di Halloween purtroppo non prevedono ribassi per gli ultimi arrivati Amazfit GTR 3 e Amazfit GTS 3, presentati un paio di settimane fa e acquistabili a 149,90 euro, ma possiamo comunque trovare diversi modelli in promozione. Ecco le offerte più interessanti disponibili sul sito:

In più sul sito sono acquistabili in sconto alcuni accessori, come i cinturini Amazfit Color Series Strap, Sports Strap, Zepp Cinturino sport e Amazfit Band 5 Strap a partire da 9,90 euro. Se siete interessati all’acquisto potete seguire i link diretti qui sopra, mentre a quello qui sotto potete spulciare tutte le promozioni al momento attive sul sito. Vi ricordiamo che potete già iniziare a salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate agli sconti del Black Friday 2021, che si stanno rapidamente avvicinando.

