In seguito all’incredibile leak che ci aveva indicato le specifiche complete di Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+, in queste ore il colosso cinese ritorna a parlare dell’attesa serie di smartphone – vi ricordiamo che verrà presentata in Cina il prossimo 28 ottobre – con una nuova serie di teaser.

Ricarica a 120 W e pre-ordini già aperti

In queste ore scopriamo che Redmi Note 11 Pro+ supporterà la ricarica rapida a 120 W, una funzionalità estremamente importante che avevamo visto all’opera solo nella recensione di Xiaomi 11T Pro; sembra che i modelli Note 11 e Note 11 Pro disporranno invece della ricarica a 67 W. Inoltre, i modelli Redmi Note 11 Pro e Redmi 11 Pro+ sono già disponibili in pre-ordine su jd.com, il che ci offre la possibilità di avere conferma su alcune specifiche che circolano in rete da qualche giorno come rumor.

Entrambi gli smartphone saranno disponibili nelle versioni con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno; il modello Redmi Note 11 Pro arriverà nelle colorazioni Black, Purple e Misty Forest (questa particolare variante era stata protagonista di un teaser ufficiale), mentre Redmi Note 11 Pro+ disporrà di una colorazione aggiuntiva. Il modello Redmi Note 11 Pro monterà un pannello Samsung AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz con frequenza di campionamento a 360 Hz, sensore per le impronte laterale, tre fotocamere posteriori e uno spesso di 8.34 mm.

L’appuntamento con la serie Redmi Note 11 è rimandato di qualche giorno quando scopriremo ogni dettaglio sui nuovi smartphone dell’azienda cinese.

