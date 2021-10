A seguito delle specifiche leak di Redmi Note 11 e Note 11 Pro svelate da un leak, in queste ore è direttamente la compagnia cinese ha svelare la variante Redmi Note 11 Misty Forest. La serie Redmi Note 11, attesa al lancio in Cina il prossimo 28 ottobre, è protagonista di un teaser ufficiale che ci offre l’opportunità di scoprirne parte del design e delle specifiche tecniche.

Ecco Redmi Note 11 Misty Forest

Innanzitutto scopriamo che il design di Redmi Note 11 presenta bordi piatti con angoli arrotondati, una porta USB Type-C sul fondo, una griglia per lo speaker di sistema e il foro per il microfono. In alto, invece, oltre all’IR blaster, è disponibile anche il jack audio per le cuffie da 3.5 mm e anche un secondo speaker con audio JBL. Sul lato sinistro sono inseriti il bilanciere per il volume e quello che sembrerebbe il tasto di accensione/spegnimento con lettore di impronte integrato.

Oltre a mettere in piena luce la variante cromatica Misty Forest di Redmi Note 11, l’azienda cinese ne svela anche lo spessore pari a 8.34 mm. Purtroppo Redmi non ci dà modo di scoprire altre informazioni ufficiali sulla scheda tecnica, ma siamo certi che torneremo a parlarne per via di ulteriori leak e teaser.

In copertina Redmi Note 10 Pro