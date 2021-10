Una presentazione agli investitori risalente a febbraio ha rivelato che nuovi smartwatch a marchio Motorola erano in fase di sviluppo per quest’anno.

Anche se le scadenze originali sono slittate, un nuovo smartwatch Motorola potrebbe essere annunciato a breve.

Motorola Moto Watch 100 dovrebbe essere economico con finiture premium

Secondo un comunicato stampa degli investitori datato 21 ottobre, Motorola Moto Watch 100 dovrebbe entrare nella fase di produzione di massa a novembre 2021. Si tratta di un dispositivo indossabile dal prezzo contenuto, ma in grado si offrire una “sensazione premium”.

Alcune immagini di oggi offrono uno sguardo su questo smartwatch che presenta un display circolare e due pulsanti ovali sul bordo destro, tuttavia non c’è una corona per uno scorrimento più facile.

Le informazioni normative rivelano che Moto Watch 100 è dotato di una classificazione di 5 ATM, sistema di localizzazione GPS, custodia in alluminio e sensore di frequenza cardiaca.

Il dispositivo sarà disponibile nelle varianti “Phantom Black” e “Steel Silver”, inoltre il rapporto di prova rileva la connettività Bluetooth 5.2 e una batteria da 355 mAh.

Questo smartwatch presumibilmente eseguirà Wear OS, piuttosto che un sistema operativo personalizzato.

Guardando al futuro, una tabella di marcia suggerisce che Moto Watch 200 e Moto Watch 100S sono in fase di sviluppo per il primo trimestre del 2022 come prodotti di livello medio, inoltre altri prodotti dovrebbero essere lanciati entro la fine di marzo 2022.

Con l’occasione ricordiamo che il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano.

