Di tanto in tanto in Rete vengono pubblicate delle immagini che ci permettono di osservare i prototipi di smartphone che poi sono stati messi da parte dai rispettivi produttori in favore di altre soluzioni e nelle scorse ore ciò è accaduto per uno dei telefoni più popolari di Google: stiamo parlando di Google Pixel 4.

Rispetto al suo predecessore, ossia Google Pixel 3, questo smartphone è arrivato sul mercato nel 2019 con un look nuovo, anche se in tanti si attendevano da parte del colosso di Mountain View qualche novità più importante dal punto di vista del design.

Ed in effetti, così come ci viene confermato da Mishaal Rahman, il team di Google aveva dei progetti più ambiziosi per quanto riguarda il design, anche se alla fine ha deciso di puntare su una soluzione più classica.

Le immagini di alcuni prototipi di Google Pixel 4

Rahman ha pubblicato su Twitter alcune foto che ci mostrano alcuni dei prototipi di Google Pixel 4 realizzati dal colosso di Mountain View prima di scegliere il modello da commercializzare e basta un rapido sguardo per notare che una delle principali differenze è rappresentata dal display con i lati curvati (il telefono lanciato da Google, invece, presenta uno schermo piatto).

Altre differenze rispetto al Google Pixel 4 che conosciamo sono rappresentate dalla cornice inferiore di dimensioni un po’ più generose e dal comparto fotografico posteriore.

Ricordiamo che Google Pixel 4 può contare su un display OLED da 5,7 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB di RAM, fino a 128 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 8 megapixel e una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 12,2 megapixel e ultra grandangolare da 16 megapixel), una batteria da 2.800 mAh.

Siamo certi che in tanti avrebbero apprezzato un Google Pixel 4 con un display con i bordi curvati, in quanto tale soluzione garantisce al device un design più accattivante e moderno. Google avrebbe dovuto osare di più?

Leggi anche: la recensione di Google Pixel 4 XL