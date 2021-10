Apple e Samsung hanno dato il via a quella che potrebbe presto divenire una tendenza nel settore degli smartphone: ci riferiamo alla decisione di non includere un caricabatterie nella confezione di vendita dei propri device e anche Sony pare abbia scelto di seguire tale esempio.

Alla base di questa nuova politica vi sono soprattutto ragioni di salvaguardia dell’ambiente e in particolare il desiderio di evitare che caricabatterie e altri accessori (come ad esempio gli auricolari) solitamente inclusi nelle confezioni di vendita dei telefoni possano rapidamente trasformarsi in rifiuti elettronici. Ma i più maliziosi vedono in tale tendenza una soluzione escogitata dai produttori di smartphone per risparmiare sugli accessori (che vengono poi venduti separatamente a caro prezzo).

Sony Xperia 10 III non avrà il caricabatterie incluso

Ebbene, il team di Sony ha deciso di iniziare con Sony Xperia 10 III, smartphone che in Germania sarà venduto senza il caricabatterie incluso nella confezione.

Il produttore nipponico ci tiene a precisare che al momento questa soluzione riguarda solo alcuni mercati selezionati ed il prezzo del device viene ridotto di 10 euro proprio per la mancanza dell’accessorio.

A differenza di quanto fatto da altri produttori, Sony ha deciso di apportare una piccola riduzione al prezzo ufficiale dei modelli di Sony Xperia 10 III che saranno venduti senza caricabatterie e questo è già un passo avanti anche se, almeno per una parte di utenti, potrebbe essere ugualmente fastidioso trovarsi con un telefono privo di caricabatterie (con la conseguente necessità di acquistarne uno).

Presentato in aprile, Sony Xperia 10 III può contare su uno schermo OLED da 6 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 690, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una scocca con certificazione IP65/68, una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 12 megapixel, una fotocamera frontale da 8 megapixel e una batteria da 4.500 mAh. Il suo prezzo ufficiale è di 429 euro.