Tra i vari obiettivi del team di Google vi è anche quello di continuare a lavorare al miglioramento dell’esperienza utente offerta dai vari prodotti dell’azienda e, ovviamente, il motore di ricerca è uno di quelli al quale vengono dedicate tante attenzioni.

Con un post sul blog ufficiale gli sviluppatori del colosso di Mountain View ci tengono a ricordare di essere costantemente impegnati nel miglioramento del motore di ricerca di Google e annunciano l’introduzione di un’importante novità: la navigazione nei risultati di ricerca diventa più fluida e intuitiva grazie allo scorrimento continuo sui dispositivi mobile.

Una novità per il motore di ricerca Google sui dispositivi mobile

In pratica, nel momento in cui si raggiunge la parte inferiore di una pagina dei risultati di ricerca sul proprio telefono, il prossimo set di risultati verrà caricato automaticamente con le informazioni pertinenti.

Si tratta di una funzionalità che a molti potrà sembrare superflua, in quanto nella maggior parte dei casi si riesce a trovare subito ciò che si sta cercando nei primi risultati ma a volte si ha la necessità (o l’interesse) di continuare a cercare: a dire di Google, la maggior parte delle persone che desiderano informazioni aggiuntive tende a sfogliare fino a quattro pagine di risultati di ricerca e, grazie a questo aggiornamento, ora sarà possibile farlo in un modo più piacevole, sfogliando molti risultati diversi, prima di dover fare clic sul pulsante “Vedi di più”.

E così, chi desidera ad esempio avere suggerimenti su come “truccare” una zucca per Halloween, avrà a dir poco l’imbarazzo della scelta, potendo contare su decine di risultati con un’esperienza “fluida e scorrevole”.

Tale nuova esperienza di ricerca sta iniziando a essere gradualmente implementata proprio in queste ore per la maggior parte delle ricerche in inglese su dispositivi mobile negli Stati Uniti ma dovrebbe presto essere ampliata anche ad altre aree. Basta avere un po’ di pazienza.