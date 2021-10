NewsFeed Launcher è un’applicazione che offre la possibilità di leggere le notizie più importanti anche offline.

Il launcher permette di iscriversi a qualsiasi feed RSS o Atom e di seguire i propri canali YouTube o gli utenti Twitter preferiti, inoltre mette a disposizione un lettore offline, le previsioni del tempo, vari temi colorati e vari widget integrati personalizzabili tra i quali orologio con meteo, orologio semplice e calendario.

Previous Next Fullscreen

NewsFeed Launcher è ampiamente personalizzabile

Il launcher è dotato di un layout ottimizzato per un facile utilizzo con una mano, supporta i pacchetti di icone adattive progettati per i launcher più popolari e include la funzionalità per la modalità scura.

NewsFeed Launcher è apprezzabile anche per l’interfaccia semplice e pulita e per il fatto che è ottimizzato per l’utilizzo sui tablet Android.

NewsFeed Launcher è disponibile per Android al prezzo di € 2,39 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, calendario, identità, contatti, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, Foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Aprite il Play Store: c’è un mucchio di offerte su app e giochi che vi aspetta