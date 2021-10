Huawei ha presentato ieri sera quattro novità, tra smartphone Android e wearable: abbiamo visto debuttare in Italia Huawei Nova 9, ma anche Huawei Watch GT 3, Huawei Watch Fit mini e le particolari cuffie Huawei Freebuds4 Lipstick. Sul Huawei Store è già possibile approfittare di preordini e di codici sconto per portarsi a casa le novità (ma non solo) a prezzi più bassi.

Huawei Watch GT 3, Fit mini e FreeBuds4 Lipstick già in offerta in buona compagnia

Sul Huawei Store continuano le offerte su tanti prodotti del marchio, tra smartphone, PC, tablet e wearable. Agli sconti che abbiamo visto settimana scorsa, molti dei quali ancora validi, si aggiungono le proposte riguardanti le tre novità presentate ieri dalla casa cinese: si tratta dello smartphone di fascia media Huawei Nova 9, degli smartwatch Huawei Watch GT 3 e Huawei Watch Fit mini e delle particolari cuffie Huawei FreeBuds4 Lipstick.

Fino al 7 novembre 2021 sarà innanzitutto possibile sfruttare un coupon del 10% su tutti i prodotti del Huawei Store: basta inserire il codice “AUTUNNO10HW” all’interno del campo dedicato. Ma torniamo ai prodotti citati qui sopra:

Per il resto sul Huawei Store si possono trovare le seguenti offerte fino alle fine del mese:

Per consultare tutte le proposte del Huawei Store è possibile seguire il link qui in basso.

