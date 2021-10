Android 12 Weather Widgets è un’applicazione che mette a disposizione splendidi widget meteo ispirati ad Android 12.

L’app offre dei widget meteo con diversi design e attinge ai dati meteorologici di openweathermap.org, un provider meteo molto potente e accurato.

Android 12 Weather Widgets mette a disposizione widget meteo ispirati all’ultima versione Android

L’applicazione si caratterizza per una moderna interfaccia utente ispirata ad Android 12 e permette di scegliere la posizione manualmente o automaticamente. Le funzionalità premium includono la rimozione degli annunci e lo sblocco dei temi dei widget.

Android 12 Weather Widgets non raccoglie, salva, utilizza, condivide o ha accesso a nessun tipo di informazioni personali dell’utente e non richiede autorizzazioni speciali, a parte l’autorizzazione alla posizione necessaria solo per ottenere la località automaticamente e in maniera più precisa.

Android 12 Weather Widgets è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da un acquisto in-app opzionale di € 0,99 necessario per sbloccare le funzionalità premium.

