Quest’oggi Qualcomm svela la nuova tecnologia Qualcomm ultraBAW che si occuperà di migliorare le prestazioni del 5G e del Wi-Fi 6E.

La tecnologia ultraBAW migliorerà il 5G e il Wi-Fi 6E

La tecnologia, presentata come la versione migliorativa della tecnologia ultraSAW annunciata nel 2020 con il lancio del modem Snapdragon X60, si occuperà di ridurre al minimo le interferenze generate da altri dispositivi che potrebbero ridurre la qualità della connettività 5G e del Wi-Fi 6E.

La più grande differenza tra le tecnologie, però, risiede nello spettro di operatività: se Qualcomm ultraSAW lavorava su frequenze tra 600 MHz e 2.7 GHz, la nuova tecnologia Qualcomm ultraBAW avrà come campo di impiego le bande comprese tra 2.7 GHz e 7.2 GHz. L’obbiettivo principale del colosso statunitense è di migliorare la velocità di trasmissione ma anche quello di gestire in maniera efficiente i consumi e l’efficienza.

L’ingresso sul mercato della nuova tecnologia Qualcomm ultraBAW è attesa per la seconda metà del 2022 e, al momento, è disponibile in test per il mercato B2B; inoltre, si andrà ad inserire all’interno del portfolio dell’azienda per quanto riguarda le tecnologie di nuova generazione per amplificatori di potenza, filtri Wi-Fi e molto altro.

