Si sa ancora piuttosto poco della serie Redmi K50, il tanto atteso successore di Redmi K40, ma un designer ha immaginato come potrebbe apparire lo smartphone di fascia alta di Redmi prendendo spunto dalla propria immaginazione e dalle poche informazioni pubblicate in rete.

Il probabile design di Redmi K50

I render di Redmi K50 vedono la fotocamera punch hole spostarsi verso l’angolo superiore sinistro, e non più invece nella porzione centrale, evidentemente per via dell’ancora più spinta ottimizzazione delle cornici. Posteriormente, invece, il designer ha immaginato un modulo circolare costituito da tre sensori, un flash LED dual tone e un sensore per l’auto focus; il logo Redmi, come sempre, è stato posizionato lungo l’estremità inferiore sinistra. Si possono apprezzare i tasti del bilanciere del volume, di accensione e la porta USB Type-C per la ricarica; il jack audio da 3.5 mm è assente come lo è anche sulla serie Redmi K40.

Le pochissime informazioni sulla famiglia Redmi K50 vedrebbero il probabile modello di punta – Redmi K50 Pro+ – munito di un sensore fotografico principale da 108 MP, il processore Qualcomm Snapdragon 898, display con fotocamera punch hole centrale e una batteria da 5000 mAh.

Cosa ne pensate di questi render? Preferireste un cambio radicale di design una riconferma di quello visto con Redmi K40? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

