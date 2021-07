OPPO, assieme alle sue sussidiarie OnePlus e Realme, segna un nuovo record per quanto riguarda il mondo degli smartphone. Infatti, in base ai dati raccolti da Counterpoint Research durante il mese di maggio 2021, il colosso cinese ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei maggiori produttori di smartphone con il 16% di market share, seguito subito dopo da Apple (con il 15% di quote di mercato) e Xiaomi (con il 14% di market share).

Un risultato incredibile per OPPO

“Le vendite globali combinate di smartphone di OPPO e delle sue sussidiarie hanno superato Apple e Xiaomi ad aprile e maggio, portando il fornitore al secondo posto a livello globale – commenta Jene Park, analista senior di Counterpoint Research. Questo è il risultato combinato della sua strategia multimarca che include dispositivi premium a marchio OnePlus e i prodotti più accessibili a marchio Realme.”

In base agli studi di settore effettuati da Counterpoint Research, il colosso cinese ha ormai ottimizzato alla perfezione una strategia che la vede impegnata su tre versanti differenti:

OPPO – per la vendita offline di smartphone di fascia bassa;

Realme – per la vendita online di smartphone di fascia media;

OnePlus – per la vendita di smartphone di fascia alta.

Questa strategia, vista come brand separati, che serve a incrementare la brand awarness, sta dando i suoi frutti come si può evidentemente notare dai dati presentati quest’oggi. Secondo Counterpoint Research, guardando al futuro, “la famiglia OPPO potrebbe essere probabilmente il prossimo marchio dominante proveniente dalla Cina dopo Huawei“.

