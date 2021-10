Da oggi, 12 ottobre, e fino al 14 ottobre, alcuni clienti di TIM possono navigare al massimo della rete 5G dell’operatore italiano gratuitamente, per un mese, tramite TIM Party.

TIM 5G Gratis per un mese

Con TIM 5G Gratis – è questo il nome dell’iniziativa – i clienti possono utilizzare i giga della propria offerta per navigare al massimo della velocità offerta dalla rete 5G di TIM, ovvero fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload. L’attivazione della promozione è disponibile all’interno della pagina di TIM Party, con tanto di countdown che ne evidenza la scadenza già nei prossimi giorni, ed è richiesto avere credito residuo sulla SIM TIM per potarla sfruttare.

Vodafone 5G Start per alcuni clienti

Restando in tema di 5G, Vodafone sta offrendo ad alcuni clienti l’opzione 5G Start che permette di navigare sulla rete 5G dell’operatore senza sostenere alcun costo. In condizioni standard l’attivazione dell’opzione 5G Start avrebbe un costo mensile di 5 euro al mese per navigare sulla Giga Network fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload; con questa iniziativa, invece, il rinnovo mensile è completamente gratuito. Se siete clienti Vodafone è probabile che nei prossimi giorni riceviate una comunicazione da parte dell’operatore rosso, anche tramite SMS.

