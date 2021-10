Garmin annuncia che a partire da oggi la tecnologia Garmin Pay è disponibile anche per i possessori di una carta Visa di Deutsche Bank: i clienti dell’importante istituto bancario dotato di uno smartwatch del marchio compatibile potranno dunque effettuare i pagamenti contactless con NFC.

I pagamenti contactless effettuati tramite smartphone, smartwatch, smartband e sportwatch sono sempre più diffusi, e Garmin Pay è il servizio pensato dal celebre marchio per i propri dispositivi wearable. Sbarcato in Italia nel “lontano” luglio 2018, è cresciuto nel corso dei mesi ed ha abbracciato sempre più istituti bancari.

Da oggi anche i clienti Deutsche Bank con carta Visa possono effettuare pagamenti contactless direttamente dal proprio dispositivo indossabile compatibile con Garmin Pay. “Con la nostra tecnologia vogliamo essere al fianco dei nostri utenti in ogni momento, durante una competizione, un’avventura o un viaggio estremo, così come negli impegni di tutti i giorni“, ha dichiarato Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia. “E per rispondere alle esigenze di molti utenti, siamo molto felici di poter annunciare che da oggi anche i clienti Deutsche Bank dotati di carte Visa potranno utilizzare il nostro sistema di pagamento contactless Garmin Pay.”

Come funziona e come si utilizza Garmin Pay? È necessario impostare il Wallet dal menu Controllo del proprio smartwatch o sportwatch Garmin e associare la carta di credito desiderata (anche più di una). Per il primo acquisto del giorno sarà necessario inserire un codice impostato nella fase di registrazione, ma con le transazioni successive basterà avvicinare il wearable al POS.

Per sicurezza la funzionalità NFC viene disattivata dopo 60 secondi in modo automatico nel caso non venga riconosciuto un POS. Viene bloccata anche quando si toglie l’orologio dal polso (successivamente verrà richiesto di nuovo il codice per il primo pagamento).

Garmin Pay è disponibile su tanti modelli del marchio, che includono le serie Fenix 6, Venu 2 e Venu sq, vívoactive 4 e vívomove Style e Luxe, Instinct e Enduro, Descent Mk2 e tactix Delta, i running watch Forerunner 645 e Forerunner 745, i golf watch Approach S62 e gli indossabili per chi è appassionato di volo D2 Delta. Non mancano i modelli della collezione MARQ. Potete trovare l’elenco completo di wearable compatibili a questo link, mentre qui potete consultare quello degli istituti bancari aderenti.

