Mancano soltanto circa 2 settimane alla presentazione ufficiale di Pixel 6 Pro e nonostante Google ne abbia già svelato l’aspetto e diversi rumor ci abbiano dato molti indizi su quali saranno le sue caratteristiche, l’ultimo video leak è davvero curioso ed inusuale. Il girato, caricato su YouTube, infatti mostra in maniera accurata l’assemblaggio di Pixel 6 Pro e sembra provenire da una fonte interna alla catena di produzione vista l’accuratezza dei suggerimenti e la poca pulizia grafica delle informazioni fornite.

I passaggi salienti della guida mostrano come applicare il sottile strato di lubrificante sulle pieghe del telaio, come inserire il bracket del primo microfono e l’inserimento del modulo SIM. Completate queste operazioni, il video mostra la posizione di 5 viti da stringere oltre che l’inserimento dei moduli UWB (Ultra Wide Band) e FLAM sulla scheda madre principale. Uno dei suggerimenti che viene mostrato più frequentemente è quello che chiede di assicurarsi che ogni connettore sia accuratamente inserito, per evitare malfunzionamenti o difetti di sorta.

Un altro segmento viene dedicato alla posa della batteria di Pixel 6 Pro (da ben 5000 mAh) la quale viene operata applicando la colla in due aree ben delineate. La guida poi specifica che la batteria deve essere posata entro 25 minuti dall’applicazione dell’adesivo. Prima di poggiare la batteria viene inoltre suggerito all’operatore di controllare che non siano presenti detriti o viti all’interno dell’alloggiamento in quanto possono rappresentare un problema per la sicurezza.

Uno dei primi componenti che viene applicato al telaio è quella che viene denominata MLB ovver Main Logic Board. Questo componente contiene il nuovo chip proprietario di Google, Tensor, che però purtroppo non è visibile in video. Sono poi visibili nel video di assemblamento di Google Pixel 6 Pro il modulo della fotocamera anteriore e lo speaker superiore montato al suo fianco. È possibile poi notare quanto siano generose le dimensioni dei tre sensori posteriori su cui sono riposte molte aspettative dai fan. Oltre al video dell’assemblaggio di Pixel 6 Pro, lo stesso canale YouTube ha caricato anche un video praticamente identico che mostra però come smontare il dispositivo.