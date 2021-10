Lo staff di DxOMark ha deciso di mettere alla prova alcuni dei più popolari smartphone del momento: scopriamo come se la sono cavata la fotocamera di OnePlus Nord CE 5G, la batteria di OPPO Reno6 5G, l’audio e la batteria di Realme GT 5G.

La fotocamera di OnePlus Nord CE 5G si difende

Iniziando dallo smartphone di OnePlus, la sua fotocamera posteriore può contare su un sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da uno monocromatico da 2 megapixel.

Nei test di DxOMark OnePlus Nord CE 5G ha fatto registrare 109 punti per le foto, 89 punti per i video e 49 punti per lo zoom, per un risultato complessivo di 102 punti.

Tra gli aspetti positivi i tester segnalano l’esposizione dell’oggetto, i colori e il rilevamento dei volti nei video.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link mentre qui c’è la nostra recensione completa.

La batteria di OPPO Reno6 conquista DxOMark

La batteria rappresenta una delle caratteristiche più importanti di uno smartphone e OPPO Reno6 ha in tale componente uno dei propri punti di forza, così come ci viene confermato da DxOMark.

Lo smartphone di OPPO, dotato di un display OLED da 6,43 pollici e animato da un processore MediaTek Dimensity 900, può contare su una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica veloce a 65 W.

Nei test di DxOMark la batteria di OPPO Reno6 5G ha fatto registrare 73 punti per l’autonomia, 109 punti per la ricarica e 101 punti per l’efficienza, per un risultato complessivo di 96 punti, grazie al quale lo smartphone conquista il primo posto della classifica.

Tra i punti di forza vengono segnalati il tempo di ricarica, l’autonomia e la capacità di garantire almeno 10 ore di autonomia con 5 minuti di ricarica.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link mentre qui c’è la nostra recensione completa.

Audio e batteria di Realme GT 5G

Lo staff di DxOMark ha anche messo alla prova l’audio e la batteria di Realme GT 5G, smartphone che è stato capace di fare nel complesso una bella figura.

Iniziando dalla batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W), lo smartphone di Realme ha fatto registrare 55 punti per l’autonomia, 102 punti per la ricarica e 66 punti per l’efficienza, per un risultato complessivo di 74 punti.

Passando al comparto audio di Realme GT 5G, questo può contare su due altoparlanti, un ingresso jack da 3,5 mm, il supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio (24 bits/192 kHz).

Nei test lo smartphone di Realme ha fatto registrare 62 punti in riproduzione e 45 punti in registrazione, per un risultato complessivo di 57 punti.

Potete trovare la prova della batteria qui e quella del comparto audio qui.