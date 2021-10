Versione dopo versione, il team di sviluppo di WhatsApp beta continua a modificare e ad aggiungere nuove funzionalità ai messaggi effimeri. In queste ore arriva la versione 2.21.21.3 di WhatsApp beta che va ad aggiungere due opzioni inedite al pannello dei messaggi effimeri.

Novità aggiornamento 2.21.21.3 di WhatsApp beta

Com’è possibile osservare dall’immagine sottostante, scopriamo che gli utenti muniti della versione 2.21.21.3 di WhatsApp beta possono utilizzare due nuove opzioni per i messaggi effimeri. L’azienda in forza a Facebook, infatti, ha pensato bene di aggiungere due nuove scadenze temporali per i messaggi effimeri: 24 ore oppure 90 giorni. Inoltre, è anche possibile impostare automaticamente le proprie chat come effimere.

Attualmente la nuova funzionalità relativa ai messaggi effimeri di WhatsApp beta sta iniziando ad essere disponibile per alcuni specifici utenti; è probabile che l’azienda impiegherà del tempo per coprire l’intera base utente che forse lo sarà solo in concomitanza dell’arrivo di una nuova versione beta.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento 2.21.21.3 per WhatsApp beta è attualmente in fase di rilascio per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store; eventualmente è possibile scaricare l’apposito APK ed installarlo manualmente seguendo questo link di APK Mirror.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp è al lavoro su una nuova funzionalità per i messaggi vocali che amerete